حبس 8 متهمين 3 أشهر وبراءة 26 آخرين في أحداث أبيوقا بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أسدلت محكمة جنايات كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الستار على الأحداث التي شهدتها قرية أبيوقا التابعة لمركز دسوق، التي قطع فيها أهالٍ بالقرية لطريق عام دسوق - كفرالشيخ، واشتبكوا مع رجال الشرطة في أول أيام عيد الأضحي الماضي، غضبًا لوفاة طفل نتيجة السرعة الجنونية على الطريق.

قضت المحكمة حضوريًا بحبس 8 متهمين، 3 أشهر مع الشغل، وبراءة 26 متهمًا آخرين منهم 11 حضوريًا و15 غيابيًا، وتقدير مبلغ 21 ألفًا و714 جنيهًا قيمة تلفيات سيارات الشرطة، والتي تعرضت للإتلاف أثناء الاشتباك مع رجال الشرطة، إذ قالت المحكمة أثناء نطقها الحكم أن المحكوم ببرائتهم وعددهم 26 متهمًا لا يوجد أي دليل ضدهم سوى التحريات فقط.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، في أحداث القضية رقم 26787 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم كلي 2372 لسنة 2018 كلي كفرالشيخ.

بدأت الأحداث مع بداية الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك الماضي، وفي أول أيامه، تحولت بهجة العيد لأحداث مؤسفة شهدتها قرية أبيوقا التابعة لمركز دسوق في كفرالشيخ، باشتباكات بين قوات الأمن وبعض الأهالي، الذين قطعوا طريق "دسوق - كفرالشيخ"، المار من أمام القرية، احتجاجًا على وفاة طفل في حادث سير، ورفضهم الانصياع لنصائح رجال الأمن بإعادة فتح الطريق.

حقيقة الواقعة تبدأ بوفاة الطفل "محمد هاني نعيم - 7 سنوات"، بعد أن صدمته سيارة تسير على طريق "دسوق - كفرالشيخ"، نُقل إثرها إلى مستشفى دسوق العام، وكان رد الفعل من أهالي بالقرية قطعوا الطريق ومنعوا مرور السيارات احتجاجًا.

أكد شهود عيان من أهالي القرية طالبوا مرارًا بإقامة مطب صناعي أمام القرية منعًا لوقوع الحوادث، فيما لم يستجب أحد لمطالبهم.

انتقل اللواء ناصر رشاد حكمدار مديرية أمن كفرالشيخ، رفقة اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وعدد من ضباط الشرطة بمركز شرطة دسوق، وقوات من الأمن المركزي إلى مكان قطع الطريق والتقوا الأهالي وحاولوا إقناعهم بضرورة فتح الطريق منعًا لتوقف حركة السير على الطريق العام وجاءت محاولاتهم برفض قاطع من الأهالي.

وفي ظل إصرار الأهالي على عدم فتح الطريق، حاولت قوات الأمن فض التجمهر، ما قابله الأهالي بالاشتباك مع قوات الأمن، التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريق الأهالي.

تمكنت قوات الأمن من فتح الطريق وإعادة الحركة المرورية من جديد، فيما شهدت القرية تطويقًا أمنيًا، وألقي القبض على 8 متهمين بإحداث الشغب.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 11009 لسنة 2018 إداري مركز شرطة دسوق، فيما أخطرت نيابة دسوق بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

فيما شهدت القرية وقتها تطويقًا أمنيًا من أجل إلقاء القبض على متهمين آخرين بعدما تبين من التحقيقات الشرطية ارتفاع أعداد المتهمين المتورطين في الأحداث فيما جرى إلقاء القبض على 8 متهمين في بداية الأمر، وإلقاء القبض على 11 آخرين وفق صدور قرار من شادي نوار، وعبداللاه زيدان، وكيلي نيابة دسوق، بضبطهم وحضورهم.

ووجهت لهم النيابة تهم التجمهر، وقطع طريق عام، وتكدير الأمن السلمي، وتعطيل سير حركة المرور بطريق عام "دسوق - كفرالشيخ"، ومقاومة السلطات، والتعدي على ضابط وأفراد شرطة رفقته ما أدى إلى إصابة مجند شرطة "عماد عبده مطاوع"، من قوة مركز شرطة فوه، وإحرازهم أسلحة تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون مصوغ قانوني لحملها، وتخريبهم وإتلافهم عمدًا سيارات شرطة عبارة عن 3 مدرعات وسيارتين لقوات الأمن المركزي جعلوها غير معدة للنفع العام.