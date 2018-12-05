رياح شديدة وأمطار خفيفة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تعرضت مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، لموجة من الطقس السيىء صاحبها هطول خفيف للأمطار مع موجة من البرد وسرعة شديدة للرياح.

وكلف الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، الأجهزة التنفيذية المختلفة برفع حالة الطوارئ بسبب الطقس السييء والرياح الشديدة .

ووجه "شاروبيم" بتشكيل لجان من رؤساء الوحدات المحلية للمرور على الطرق السريعة والشوارع للتأكد من الإعلانات ومدى تثبيتها وتقليم الأشجار الضخمة لمنع سقوط أي منها بسبب الرياح والأمطار، وقيام شركة الكهرباء بمراجعة الأعمدة والأسلاك وسرعة سحب تجمعات المياه .