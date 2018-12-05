لجنة ترفض طلب نتنياهو بتمويل دفاعه في قضية فساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -بسمة باهر: كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبريه الأربعاء رفض لجنة خاصة طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحصول على تمويل مالي للدفاع القانونى الخاص به فى الاتهامات الموجهة إليه. جاء قرار اللجنه بسبب أن تمويل النفقات القضائيه الخاصة بالتحقيق الجنائي لا يستحقه الأثرياء . وكانت الشرطة الاسرائيليه أوصت مؤخرا بمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بشبهة الفساد والحصول على رشوة معروفة باسم "القضية 4000".

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