بالفيديو.. بوش الابن يبكي خلال رثاء والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

أجهش الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، بالبكاء في خطاب رثاء والده الرئيس الأسبق جورج بوش الاب، خلال مراسم الجنازة التي أقيمت اليوم الاربعاء، في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، ألقى الرئيس الأسبق التأبين النهائي في جنازة والده، واصفًا إياه بأنه "قريب من الكمال"، قائلًا: "لقد اظهر لي ما يعنيه أن أكون رئيسًا يعمل بنزاهة ويقود بشجاعة ويتصرف بحب في قلبه لمواطني بلادنا"، مضيفًا: "عندما تسطر كتب التاريخ، سيقولون إن جورج إتش دبليو بوش كان رئيسًا عظيمًا للولايات المتحدة".

وفي ختام رثاؤه، قال باكيًا: "إن صلاحك وإخلاصك وروحك الطيبة ستبقى معنا إلى الأبد. لذا من خلال دموعنا، دعنا نعرف بركات المعرفة والمحبة لك، رجل عظيم ونبيل. أفضل أب لولد أو ابنته يمكن أن يكون".

وبث تليفزيون (سي إن إن) الأمريكي لقطات حية للمراسم الرسمية، حيث حمل أفراد حرس الشرف نعش بوش الأب خارج مبنى الكونجرس الأمريكي بواشنطن لنقله إلى الكاتدرائية الوطنية في واشنطن ضمن موكب كبير.

وعزف أفراد حرس الشرف النشيد الوطني، كما تم إطلاق 21 طلقة مدفعيّة كتحية قبل نقل الجثمان، بحضور أسرة بوش الأب.

وينتظر العديد من الزعماء ورؤساء دول العالم بالكاتدرائية الوطنية وصول الجثمان لاستكمال مراسم الجنازة الرسمية.

وكان جورج بوش الأب قد توفي في منزله بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية مساء يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 94 عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن بوش الأب تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993، وهو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من عام 2001 إلى عام 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.