مباحثات برلمانية بين السودان وإندونسيا

أكد رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، خلال مباحثات مع نظيره الإندونيسي، هيدات نور وحيد، على أهمية العلاقات السودانية الإندونيسية، مشيراً إلى مواقف إندونيسيا الداعمة لقضايا الأمة الإسلامية وحرصها على التواصل مع الشعوب العربية والإسلامية.

ووصل هيدات إلى البلاد، يوم الأربعاء، على رأس وفد برلماني يضم إلى جانبه عدداً من النواب لإجراء مباحثات مشتركة مع قيادة البرلمان السوداني في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وامتدح عمر لدى لقائه وحيد، مشاركة دولة إندونيسيا في بعثة “اليوناميد” بدارفور وتبنيها للمبادرات التي تخدم مصالح الأمة الإسلامية.

وثمن عمر مناهضة وفد إندونيسيا وقيادته للوفود البرلمانية الإسلامية، إصدار تشريع من الاتحاد البرلماني الدولي يقر حقوقاً للمثليين، وقال إن ذلك مثال يفتح الباب أمام ممثلي الدول الإسلامية في البرلمان الدولي لتبني كثير من القضايا التي تخدم شواغل الأمة واهتماماتها.

من جهته استعرض نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي، تاريخ العلاقات الطيبة بين السودان وبلاده، مشيداً بالتطور الذي شهدته العلاقة بين الجانبين على كافة الأصعدة.

ودعا وحيد بحسب شبكة الشروق – إلى ضرورة التنسيق المشترك في اللقاءات البرلمانية الإقليمية والدولية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)