قرار جمهوري بإلغاء كل مهرجانات التسوق والسياحة

أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم؛ قراراً جمهوريا بإلغاء كل مهرجانات التسوق والسياحة التي درجت الولايات على تنظيمها. وأشار القرار الجمهوري بحسب وكالة السودان للأنباء الى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تتطلب التركيز على حل المشاكل الاقتصادية وإعطاء الأولوية للإنتاج والإنتاجية، مؤكداً أن الأولوية القصوى تتمثل في تسهيل معاش الناس وتوفير الخدمات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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