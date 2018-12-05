السدود تقف على مشاريع حصاد المياه

قام وفد من وزارة الموارد المائية والري – وحدة تنفيذ السدود ومركز البحوث الاجتماعية، يوم الأربعاء ، بزيارة تفقدية إلى محلية قلع النحل؛ وذلك بغرض الدراسة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع حصاد المياه المنفذة من وحدة تنفيذ السدود برئاسة الباحث علي محمد احمد الحاج؛ من مركز البحوث، يرافقه المهندس ابوذر حسن بلة ومعتمد قلع النحل الاستاذ الطاهر حيدر الطاهر بكر وبحضور المدير التنفيذي الاستاذ عبد الله جودو وعدد من المسؤولين.

من جانبه استعرض الاستاذ الطاهر بكر حجم المصادر المائية والمواعين المتاحة التي يصدر منها المياه بكافة أرجاء المحلية، مشيداً بدور منظمة زوا في حفر كميات مقدرة من الحفائر والآبار الارتوازية علاوة على السدود المقترحة.

كما امتدح المعتمد الزيارة الميدانية التي وصفها بالجيدة والتي تسهم في تشجيع الجميع لإيجاد حلول مشاكل المياه بالمحليات، داعيا الوزارة بحسب سونا – الى الدفع بالطلاب الباحثين الى التطبيق والدراسات والبحوث بمناطق المحلية والتي يمكن أن تخرج بنتائج علمية مثمرة في هذا الجانب، مؤكدا دعم الفكرة والوقوف خلفها بكل مستلزمات المراحل حتى الوصول الى إنشاء شركات منتجة وكليات علمية في هذا المجال.

وأشاد رئيس وفد وزارة الموارد المائية بالعمل الكبير الذي تقوم به حكومة محلية قلع النحل في مجال المياه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)