إطلاق مسح عشوائي لمرض” التراكوما” بالقضارف

أطلقت وزارة الصحة بولاية القضارف، يوم الأربعاء، برنامج المسح التقييمي لانتشار مرض “التراكوما” الذي يستهدف 18 قرية بمحلية القلابات. وكونت الوزارة خمسة فرق للمسح تستهدف خمس قرى في اليوم الواحد، وينطلق البرنامج الأحد المقبل ويستمر لأربعة أيام.

واطلع معتمد محلية القلابات الشرقية، عثمان محمد أحمد دج، على برنامج المسح التقييمي خلال لقائه بمنسقة برنامج التراكوما بوزارة الصحة بالقضارف، عاتكة عبدالعزيز.

ويستهدف المسح قرى “أم راكوبة، ودالشجرة، عبدالمجيد، بلولة، كنينة صوفية، محمد موسى، عمر سوكي، شيخ طاهر، أم عدارة، أم ختر، العزازة، أصيل، ردة، مدق، الثبوت، السريفة، أبوعروة والحمراء”.

وأشاد معتمد القلابات بحسب الشروق – بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمنظمات العاملة في مكافحة الأوبئة، مناشداً المواطنين للتعاون مع الفرق والتواجد بالمنازل في فترة المسح وخاصة الأطفال أقل من عشر سنوات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)