سبق دولي للسودان في مجال نيابة حماية المستهلك

تميز السودان على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجود نيابة متخصصة لقضايا حماية المستهلك، الأمر الذي أشاد به رئيس المنظمة العالمية للمستهلك المستر بارت كومبي، وبجهود السودان في حماية المستهلك والجهود التي تبذل في هذا الصدد.

وأشاد كومبي الذي التقى وفد السودان المشارك في الورشة التي استضافتها سلطنة عمان، بالجهود السودانية بعد اطلاعه على تقرير السودان الذي قدمته رئيس نيابة حماية المستهلك ماجدة الطاهر.

وقال كومبي إن وجود نيابة متخصصة لقضايا حماية المستهلك يعد خطوة متقدمة في هذا المجال، وسبق حققه السودان على بقية الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن جهته، امتدح د. الأمين العام للاتحاد الجزائري لحماية المستهلك عبدلي حمزة الأستاذ بمعهد الحقوق والعلوم السياسية وباحث في مجال حماية المستهلك، تجربة السودان في المجال.

وأضاف بحسب الشروق – أن وجود نيابة متخصصة لقضايا حماية المستهلك عمل سبق فيه السودان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثبت هذا من خلال بحثه في هذا المجال، ونادى بأن تعمم تجربة السودان ويسوق لها لتهتدي بها بقية الدول، وشكر الحكومة السودانية في دعمها لحماية المستهلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)