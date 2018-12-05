البرلمان يطالب ببذل الجهود لخفض معدلات التضخم

دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني؛ إلى ضرورة اتخاذ سياسات وتدابير اقتصادية على المستويين – القصير والطويل – تعبر عنها موازنة العام 2019 .

وطالبت اللجنة في تقريرها بجلسة يوم الأربعاء حول بيان وزارة المالية عن أداء الوزارة من ابريل حتى سبتمبر من العام الحالي وخطة العام 2019 وتقرير أداء الموازنة لذات الفترة بأهمية بذل الجهود لخفض معدلات التضخم بصورة عاجلة باتباع سياسات انكماشية في الإنفاق الجاري للدولة، ودعت الى السيطرة على سعر صرف العملة الوطنية وإيقاف التوسع النقدي والعمل على حل مشكلة السيولة النقدية.

ودعت اللجنة إلى التقليل من إستيراد القمح، والبحث عن بدائل أقل تكلفة كالدقيق المخلوط، كما دعت لأهمية مراجعة سياسات الاستيراد وإصدار التشريعات اللازمة لمراجعة الإعفاءات الضريبية.

من جانبه؛ أوضح وزير الدولة بوزارة المالية مصطفى حولي بحسب وكالة السودان للأنباء أن الموازنة السنوية وتقارير أدائها هي مسائل جزئية لتحليل المسار الاقتصادي وتقييمه وتقويمه في الجوانب الرقمية لوضع معالجات الانحرافات، مثمنا تقرير اللجنة وعكسه لحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، مشيرا للفجوة في جانب النقد الأجنبي وتدني تدفق البترول من دولة جنوب السودان.

وطالب أعضاء المجلس الوطني وزارة المالية بضرورة ضبط سياسات الوزارة والعمل على حل الأزمات الماثلة، ودعوا إلى قيام مؤتمر اقتصادي لمراجعة الأوضاع الاقتصادية وأهمية الاعتماد على الموارد الذاتية التي تزخر بها البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)