بالفيديو : رسائل أعجاب وانبهار تنهال على رقيب بالجيش السوداني من مواقع التواصل السعودية

أنهالت النعليقات التي تمتدح بسالة الجندي السوداني وشجاعة وكرم اخلاق السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنيين سعوديين وجنسيات عربية اخرى وذلك انفعالا مع القصيدة التي ألقاها الشاعر السوداني الرقيب في الجيش السوداني عبد الرزاق ضحية احد افراد الجيش السوداني الذي يقاتل ضمن جيش التحالف باليمن.

وكان الرقيب الشاعر عبدالرزاق ضحية قد القى قصيدته التي مدح بها خادم الحرمين الشريفين متوعدا الحوثيين بالهزيمة وذلك خلال حفل أهالي مركز القفل باليوم الوطني88 الذي نفذتة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية ونضمته بلدية مركز القفل باشراف عام مركز القفل.

التعليقات التي سطرها المتابعون من المملكة وبعض الدول العربية اجمعت على بسالة وشجاعة الجندي السوداني وكرم اخلاقه حيث ذكر احد المتابعين (اسوووووووود افريقا أبطال افريقا وحوووووش افريقا تشهد مييدي والمخ وعدن وجبال صعده وكتبت نهب واخيرا الحديده والكيلو 16 اكسحححححح امسح روشو رش كفو كفو و أهل السودان الأوفياء) بينما كتب معلق اخر قائلا :(الجيش السوداني بصراحة وحوش ورجال اشاوس ..أسأل الله أن يعيدهم إلى السودان منصورين بأتم صحه وعافيه) وتعليق اخر في ذات الاتجاه يقول صاحبه :(ماهي غريبه على الرجال الاشاوس رجال السودان الابطال فنعم الاهل والسند بعد الله) ومعلق اخر يقول :(والله العظيم ارجل شعب إخوانا السودانين وحوش والله من السعودية تحياتي لإخوانا اهل السودان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)