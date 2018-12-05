الرئاسة تؤكد دعمها لبرامج هيئة علماء السودان

أكد نائب رئیس الجمھوریة عثمان محمد یوسف كبر دعم الدولة واسنادھا للبرامج والأنشطة التي تنفذھا ھیئة علماء السودان بالمركز والولایات.

وأمتدح لدى مخاطبته یوم الأربعاء الجلسة الافتتاحیة للموسم الدعوي الرابع الذى تنظمه ھیئة علماء السودان بمركز الشھید الزبیر محمد صالح للمؤتمرات تحت شعار ” نحو وطن آمن ومجتمع متضامن ” أمتدح الدور الذى تضطلع به الھیئة من خلال ما تقدمه من قوافل وحملات لتعزیز قیم الدین فى جمیع أنحاء البلاد بالإرشاد والھدایة مما أحدث حراكاً اجتماعیاً واسعاً انعكس ایجابیا على حیاة الناس.

وقال نائب رئیس الجمھوریة بحسب وكالة السودان للأنباء إن الدولة ستواصل دعمھا لجھود الدعوة من منطلق المسؤولیة الاخلاقیة، مؤكداً أن رئاسة الجمھوریة تقف بكل قوة لإنجاح برامج ھذا الموسم من خلال متابعتھا لھذه البرامج حتى تبلغ غایاتھا، مشیراً إلى واجب الدولة في الاجتھاد فى أمر العباد ومخاطبة قضایا المواطنین وحل مشاكلھم و قضایا معاشھم.

كما خاطب الجلسة رئیس ھیئة علماء السودان بروفیسور محمد عثمان صالح ، مبیناً أن الھیئة اخذت تتوسع فى وسائلھا وأھدافھا خلال ھذا الموسم، ووجه عدداً من الرسائل للعلماء والحكام والأفراد والأسر والإعلام مطالباً فیھا بمراعاة قیم المجتمع والمحافظة على الأخلاق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)