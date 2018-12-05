كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: إغلاق الطرق الرئيسية ومطار بنينا الدولي بسبب الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مسؤولون إن الأمطار الغزيرة تسببت في توقف الحياة بمعظم أنحاء بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إغلاق الطرق الرئيسية، ومطار بنينا الدولي.
وقال نائب مدير المطارأسامة الفرجاني، إن المياه أغرقت صالة ركاب، وبلغ منسوبها متراً ونصف المتر. وأغرقت الأمطار الغزيرة أيضاً أماكن الانتظار.
وجُدد المطار وأعيد افتتاحه في العام الماضي بعد إغلاقه ثلاثة أعوام بسبب اشتباكات بين قوات عسكرية ومتشددين إسلاميين.
وأعلنت السلطات في شرق ليبيا عطلة لمدة يومين بعد أن تعذر على موظفي الحكومة الوصول إلى أماكن عملهم.
كما تسبب سوء الأحوال الجوية في إغلاق موانئ تصدير النفط الليبية، بعد ارتفاع الأمواج إلى درجة منع رسو الناقلات.
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