كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس تونس يمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الرئيس التونسي تمديد حالة الطوارئ شهراً إضافياً، بعد التشاور مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب. وقالت الرئاسة التونسية على فيس بوك، إن الرئيس الباجي قائد السبسي أعلن حالة الطوارئ إلى غاية 5 يناير 2019، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي. وحالة الطوارئ معلنة في تونس منذ التفجير الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة يوم 24 نوفمبر 2015 والذي أودى بحياة 12 عنصراً أمنياً.

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