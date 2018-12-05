كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا: يمكن إنهاء حالة الحرب في وقت مبكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، فلاديمير جرويسمان، أنه يمكن إنهاء حالة الحرب في وقت مبكر، والتي تشمل عدة مناطق في البلاد.

وقال جرويسمان في اجتماع مع وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، حيث قام بنشر الفيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك": إذا لم نشعر بأية تهديدات، فليس هناك سبب لتمديد حالة الحرب. وإذا عاد الوضع إلى طبيعته، فمن الممكن النظر في إنهاء حالة الحرب في وقت مبكر".

وفي وقت سابق، قال النائب البرلماني، إيفان فينك، إنه يمكن تمديد حالة الحرب في حال لم يتم تهدئة الوضع الخارجي الذي فرضته روسيا.

هذا وأيد مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اقتراح الرئيس بيوتر بوروشينكو، فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد بعد حادث مضيق كيرتش.

ويأتي هذا، عقب احتجاز قوات خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الروسي، ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، وهي قاربا "بيرديانسك" و"نيكوبول" وسفينة القطر "ياني كابو"، في منطقة مضيق كيرتش.

وأكد الأمن الروسي أن السفن الأوكرانية الثلاث دخلت المياه الإقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، حيث بدأت مناورة خطيرة بدلاً من الاستجابة لمطالب الجانب الروسي بالتوقف عن الحركة.

وبعدما "استنفدت القوات الروسية جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاك التشريعات والقوانين الروسية من قبل السفن الأوكرانية في المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة والجرف القاري الروسي، تم احتجاز تلك السفن.