الوداد يطيح بالجديدي بثلاثية نظيفة بـ”دونور”

حقق فريق الوداد الرياض فوزاً أمام الدفاع الحسني الجديدي بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، برسم مؤجل الجولة 7 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

ثلاثية “الأحمر والأبيض” كانت من توقيع كل من، وليام جيبور (د27)، ومحمد أوناجم (د59، ود94).

وسجلت المباراة احتفالية لأنصار الوداد الرياضي بالمدرجات الشمالية الخاصة بـ “الترا وينزر”، والذين بالرغم من برمجة اللقاء وسط الأسبوع، حرصوا على دعم رفاق النقاش في مباراة الدوري المحلي الممتاز، في انتظار عودة الفريق للنافسة قاريا بعد أسابيع عبر بوابة عصبة الأبطال الإفريقية.