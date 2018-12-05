الأمير خالد بن سلمان يعود إلى واشنطن

قالت قناة إن بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، عاد إلى الولايات المتحدة، ويخطط لحضور جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.

القناة الأمريكية نقلت المعلومة عن مصدرين منفصلين، قالت إنهما على علم بعودة الأمير السعودي.

وتأتي عودة السفير السعودي إلى واشنطن بعد نحو شهرين من مغادرتها متوجهًا إلى الرياض، عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، مطلع أكتوبر الماضي.