الدرك والقوات المساعدة يوقفان متهما بذبح طليقته بنواحي شفشاون

تمكّنت عناصرٌ من رجال الدرك الملكي، والقوات المساعدة، زوال اليوم الأربعاء، من إيقاف شخص متّهم بذبح طليقته، بأحد دواوير مركز باب برّد بإقليم شفشاون، ليلة الإثنين المنصرم.

وأوضحت مصادر مطّلعة، أن المتهم بارتكاب جريمة قتل في حق زوجته السّابقة، عثر عليه مختبئاً في إحدى الغابات المجاورة لقيادة باب تازة بإقليم شفشاون، متلبساً بأداة الجريمة.

وأبرزت أن توقيف المتهم، الذي كان فاراً منذ وقوع جريمة القتل ليلة الإثنين المنصرم، جاء بتعاون من السّاكنة، وذلك بعد استنفار كلي للعثور عليه، قبل وقوع جرائم أخرى.

وكانت أصابع الاتهام، وُجّهت إلى الزوج السابق للضحية التي تركت خلفها ثلاثة أبناء صغار، نظرا إلى اضطرابات نفسية أصيب بها عقب خروجه من السّجن، بعد حبسه ثلاث سنوات.