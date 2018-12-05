إلقاء القبض على وزير العدل في حكومة مرسي

الخليج 365/ بغداد
أفاد مصدران أمنيان ومصدر قضائي، الأربعاء، بان السلطات المصرية ألقت القبض على أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال المصدران الأمنيان، لوكالة "رويترز"، إن ضباطا في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية ألقوا القبض على سليمان في منزله بمحافظة المنيا مساء الثلاثاء ورحلوه إلى القاهرة صباح الأربعاء.
وأضاف أحد المصدرين أن إلقاء القبض عليه "تم على أساس تحريات أجريت في الآونة الأخيرة".
من جهته، أفاد المصدر القضائي بأن نيابة أمن الدولة العليا بدأت اليوم بالتحقيق مع الوزير الأسبق الذي انتقد في وقت سابق من العام الحالي إلقاء القبض على قادة الجماعة وتقديمهم للمحاكمة بعد عزل مرسي في يوليو عام 2013.
أفاد مصدران أمنيان ومصدر قضائي، الأربعاء، بان السلطات المصرية ألقت القبض على أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال المصدران الأمنيان، لوكالة "رويترز"، إن ضباطا في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية ألقوا القبض على سليمان في منزله بمحافظة المنيا مساء الثلاثاء ورحلوه إلى القاهرة صباح الأربعاء.
وأضاف أحد المصدرين أن إلقاء القبض عليه "تم على أساس تحريات أجريت في الآونة الأخيرة".
من جهته، أفاد المصدر القضائي بأن نيابة أمن الدولة العليا بدأت اليوم بالتحقيق مع الوزير الأسبق الذي انتقد في وقت سابق من العام الحالي إلقاء القبض على قادة الجماعة وتقديمهم للمحاكمة بعد عزل مرسي في يوليو عام 2013.
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