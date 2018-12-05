انت الان تتابع الإسماعيلي يتأهل لدور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٥ م

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق الفوز على نظيره لو ميساجيرو البورندي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإسماعيلي، ضمن مواجهات مباريات الإياب من البطولة القارية، وكان فريق الدراويش قد حقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدف نظيف أحرزه طارق طه، ليتأهل بعد الفوز في مجموع المباراتين 3-1، ليضرب الدراويش موعدًا مع نظيره القطن الكاميروني في دور الـ32 لدوري الأبطال الإفريقي.

بدأ الإسماعيلي المباراة بقوة هجومية، وكاد أن يسجل الهدف الأول بتسديدة ميندوجا، التي تصدى لها حارس نجوزي قبل أن ترتد لحسني عبد ربه، الذي وضعها أعلى المرمى. وسجل عماد حمدي هدف الدراويش الأول في الدقيقة 33 من زمن المباراة، من رأسية رائعة وضعها في مرمى الفريق البوروندي. وتعادل لو ميساجير من ركلة جزاء،