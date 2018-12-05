انت الان تتابع مفاجأة جديدة في تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٣ م

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل نظيره الجونة، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر. خط الهجوم: وليد أزارو. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من:- علي لطفي - ساليف كوليبالي - إسلام محارب - مؤمن زكريا - وليد سليمان - مراون محسن - باسم علي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استعاد نغمة الانتصارات، على حساب فريق بتروجت، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم السبت الماضي، على استاد الجيش بمدينة السويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد سلسلة النتائج السلبية، التي عاشها المارد