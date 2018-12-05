صحفية تطالب النقيب بالتدخل في «سحب جواز سفرها»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٠ م
تقدمت الزميلة الصحفية رنا ممدوح بخطاب إلى مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، تكشف فيه مصادرة سلطات مطار القاهرة جواز سفرها، يوم الإثنين الماضي، في أثناء عودتها من الأردن بعد حضورها مؤتمر مؤسسة "أريج" حول "مستقبل الصحافة الاستقصائية في العالم العربية: التطلعات والأدوات والتقنيات"، مشيرة إلى أنه بعد سحب جواز السفر منها طلب منها ضابط الأمن الوطني بالمطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني، أمس الثلاثاء، لاسترداد جواز السفر، ومعرفة أسباب تسجيل اسمها على قوائم "التفتيش والمراقبة " بالمطار، حسب تعبيرها.
وأضافت "رنا": "ذهبت بالفعل في الموعد المحدد إلى مكتب الأمن الوطني، ولكن لم يسمح لي بالدخول، وأخبروني بأن الضابط غير متواجد والباسبور لم يصل بعد، وطلب مني أن أعاود الحضور بعد عدة أيام". وتابعت: "في نفس اليوم، حضر عدد من رجال المباحث إلى شقتي بمنطقة العباسية، وسألوا عما إذا كنت أسكن في هذا العنوان من
وأضافت "رنا": "ذهبت بالفعل في الموعد المحدد إلى مكتب الأمن الوطني، ولكن لم يسمح لي بالدخول، وأخبروني بأن الضابط غير متواجد والباسبور لم يصل بعد، وطلب مني أن أعاود الحضور بعد عدة أيام".
وتابعت: "في نفس اليوم، حضر عدد من رجال المباحث إلى شقتي بمنطقة العباسية، وسألوا عما إذا كنت أسكن في هذا العنوان من عدمه، وبعدها بـ 24 ساعة تم اختراق حسابي على فيسبوك".
وأردفت: "سيادة النقيب، تعرضت للتفتيش بطريقة مهينة في مطار القاهرة أثناء الذهاب والعودة، وحضور رجال المباحث إلى منزلي تسبب في إصابة أطفالي وأسرتي بالرعب والخوف، وأطالب مجلس النقابة بالتدخل العاجل لرفع الإجراءات غير القانونية عني".
واختتمت: "أطالب النقابة باسترداد جواز سفري ومخاطبة وزارة الداخلية للوقوف على أسباب ملاحقتي بهذه الطريقة المهينة".
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