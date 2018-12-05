ترامب يُطالب أوبك بالإبقاء على مستوى إنتاج النفط

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الأربعاء، إلى الامتناع عن خفض الإنتاج في اجتماعها المقبل، مؤكداً أن أسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة.

وتأتي تصريحات ترامب فيما تستعد الدول من أوبك وخارجها لاجتماع في فيينا يومي الخميس والجمعة لبحث خفض الإنتاج.

وقال ترامب في تغريدة: "نأمل أن تبقي أوبك على تدفق النفط، كما هو دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع".

وإذا قررت الدول من أوبك وخارجها التي تنتج أكثر من نصف نفط العالم الاستمرار في ضخ النفط عند المستويات القياسية الحالية، فإنها ستخاطر باستمرار انخفاض الأسعار.

وانخفضت الأسعار أكثر من 30% في الشهرين الماضيين، ويبلغ سعر نفط خام برنت المعياري الأوروبي حالياً نحو 60 دولاراً.

وإذا قررت الدول خفض الإنتاج، فإنها تخاطر بخنق الاقتصاد العالمي الذي يحتاج نفطاً بأسعار معقولة ليستمر.

وانتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مراراً أوبك واتهمها بالإبقاء على الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع.