شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: مياه الأمطار تكفى لزراعة الاف الأفدنة ويجب تخزينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة فى كيفية الاستفادة من مياه الأمطار، وتحقيق أقصى استفادة قصوى من هذه المياه فى ظل التوسعات سواء الزراعية او العمرانية التى تتم الآن فى كل ربوع الجمهورية، مؤكدا أن مياه الأمطار تكفى لزراعة ألاف الأمطار فى حالة حسن استغلالها.

و اوضح متولى لـ"الخليج 365"، أن مصر تشهد تغيرات فى المناخ وهذا يعنى اننا خلال الأيام المقبلة سنلاحظ سقوط للأمطار بشكل موسمى والسيول، وهذا الأمر يتطلب استراتيجية وخطة لحماية المحافظات من الغرق وفى نفس الوقت الاستفادة من كميات المياه وتخزينها لإعادة استخدامها فى الزراعة فى ظل محدودية الموارد والتوسعات الكبيرة فى الأراضى الزراعية.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالإطلاع على العديد من التجارب فى هذا الصدد، والاستفادة من خبرات بعض الدول فى هذا الإطار، لافتا إلى أن هناك خزانات طبيعية فى مصر فين الأودية والجبال لابد من تعزيزها والاستفادة بها، مطالبا بعمل خزانات أخرى لاستيعاب كل كمية الأمطار والسيول المتوقع سقوطا والتنسيق بين كل الجهات المعنية فى هذا الصدد وفى مقدمتهم هيئة الأرصاد الجوية والمحليات.