محامي وهاب: ما حصل يوم السبت يهدف اغتيال وهاب و فرع المعلومات

لفت رئيس فريق المحاميين عن رئيس الحزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، معن الأسعد أن "النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ ​القاضي سمير حمود​ ربما وقع ببعض الالتباس في قضية الاخبارات التي قدمت من وهاب"، مشيراً إلى أن "موضوع الفيديو المسرب لوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي ليس من اختصاص أحد سوى ​محكمة المطبوعات​ في حال تم النظر فيه والذي لم يتم التعرض من خلاله لأي أحد وطلبنا نقل الدعوى الى مرجعها الأصلي في محكمة المطبوعات وليس فرع المعلومات ولا مدعي عام التمييز".

وفي مؤتمر صحفي له، أشار وهاب إلى ان "الهجوم تم على ​الجاهلية​ يوم السبت لبليغ وهاب كما يقال ولكن التبليغ لا يتم ايام العطل واذا كان هناك مذكرة جلب لا صلاحية لنائب عام محكمة التمييز في إصدارها بل هي حصرا من قاضي التحقيق أو من قضاة الاساس"، معتبراً أن "بيان ​قوى الامن الداخلي​ عن الهجوم على الجاهلية يتضمن غرائب وعجائب".

وأضاف: "يتم الاتقطاع من تصاريح وهاب من أجل إدخالنا في مشاكل ولكن لن يستطيع أي أحد جرنا للاصطدام مع ​القضاء​ الذي نثق به ونحترم به"، مشيراً إلى أن "القضاء العكسري الذي نفق به ونحترمه وضع يده على التحقيق في بموضوع لغتيال الشهيد محمد ابو دياب و لن نتدخل ولن نقف عائقا كي لا نعرقله وضمانا للحصول على حق الشهيد بمعرفة من اغتاله"، معتبراً أن "ما حصل يوم السبت يهدف اغتيال وهاب و فرع المعلومات".