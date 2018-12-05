بلغاريا ترفض الانضمام لاتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة

قررت حكومة بلغاريا عدم انضمام البلاد إلى اتفاق للأمم المتحدة ينظم معاملة ​المهاجرين​ في أنحاء العالم وعدم حضور المؤتمر الذي سيتم خلاله تبني هذا الاتفاق رسميا في ​المغرب​ الأسبوع المقبل.

وأوضحت ​الحكومة​ أنها "ستمتنع كذلك عن التصويت لاحقا على قرار في ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ لإقرار هذا الاتفاق بعد تبنيه، في خطوة تسلط ​الضوء​ على تحول ​أوروبا​ نحو عدم الترحيب بالأجانب".

ولفتت الى أنه "في هذه المرحلة نرى أن قرار عدم الانضمام إلى الاتفاق العالمي من أجل ​الهجرة​ الآمنة والمنظمة والمنتظمة يحمي إلى أقصى مدى مصالح هذا البلد ومواطنيه".