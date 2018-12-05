بلغاريا ترفض الانضمام لاتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة

قررت حكومة بلغاريا عدم انضمام البلاد إلى اتفاق للأمم المتحدة ينظم معاملة المهاجرين في أنحاء العالم وعدم حضور المؤتمر الذي سيتم خلاله تبني هذا الاتفاق رسميا في المغرب الأسبوع المقبل.
وأوضحت الحكومة أنها "ستمتنع كذلك عن التصويت لاحقا على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار هذا الاتفاق بعد تبنيه، في خطوة تسلط الضوء على تحول أوروبا نحو عدم الترحيب بالأجانب".
ولفتت الى أنه "في هذه المرحلة نرى أن قرار عدم الانضمام إلى الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة يحمي إلى أقصى مدى مصالح هذا البلد ومواطنيه".
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