رئيس حكومة صربيا تحذر من تدخل عسكري حال تشكيل جيش نظامي في كوسوفو

حذرت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش من أن "تشكيل جيش لكوسوفو قد يؤدي إلى تدخل صربي مسلح هناك".
وأعربت برنابيتش عن "أملها في ألا تجبر بلادها على استخدام الجيش في الأزمة"، مشيرةً الى انه "لسوء الحظ تدخل الجيش أحد الخيارات المتاحة حاليا".
ويصوت برلمان كوسوفو في14 من الشهر الحالي على تحويل قوات الأمن في البلاد إلى جيش نظامي.
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