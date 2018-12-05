رئيس حكومة صربيا تحذر من تدخل عسكري حال تشكيل جيش نظامي في كوسوفو

حذرت رئيسة وزراء ​صربيا​ ​آنا برنابيتش​ من أن "تشكيل جيش لكوسوفو قد يؤدي إلى تدخل صربي مسلح هناك".

وأعربت برنابيتش عن "أملها في ألا تجبر بلادها على استخدام ​الجيش​ في الأزمة"، مشيرةً الى انه "لسوء الحظ تدخل الجيش أحد الخيارات المتاحة حاليا".

ويصوت ​برلمان كوسوفو​ في14 من الشهر الحالي على تحويل قوات الأمن في البلاد إلى جيش نظامي.