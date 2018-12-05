المحقق مولر أوصى بعدم سجن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين

أوصى المدعي الأميركي الخاص المكلّف التحقيق في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأميركية ​روبرت مولر​، بـ"عدم الحكم بالسجن على مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​مايكل فلين​، نظرًا لتعاونه الكبير مع التحقيق".

وأكّد مولر في مذكرة قضائية أنّ"فلين، الّذي أقرّ العام الماضي بالكذب بشأن اتصالاته بالروس في أعقاب فوز ترامب في ​الانتخابات الرئاسية​ في تشرين الثاني 2016، قدّم المساعدة في التحقيقات الّتي أجريها وفي تحقيقات جنائية فدرالية أُخرى، بينها 19 استجوابًا".

وتأتي التوصية المفاجئة قبيل صدور حكم مرتقب على فلين، تمّ إرجاؤه 4 مرّات في السنة الماضية.