المحقق مولر أوصى بعدم سجن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين

أوصى المدعي الأميركي الخاص المكلّف التحقيق في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأميركية روبرت مولر، بـ"عدم الحكم بالسجن على مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايكل فلين، نظرًا لتعاونه الكبير مع التحقيق".
وأكّد مولر في مذكرة قضائية أنّ"فلين، الّذي أقرّ العام الماضي بالكذب بشأن اتصالاته بالروس في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2016، قدّم المساعدة في التحقيقات الّتي أجريها وفي تحقيقات جنائية فدرالية أُخرى، بينها 19 استجوابًا".
وتأتي التوصية المفاجئة قبيل صدور حكم مرتقب على فلين، تمّ إرجاؤه 4 مرّات في السنة الماضية.
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