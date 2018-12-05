الجامعة الأنطونية نظمت ملتقى للباحثين في علم الموسيقى الفرنكوفونية

نظّم مركز البحث في التقاليد الموسيقيّة التابع لكلّيّة الموسيقى وعلم الموسيقى في الجامعة الأنطونيّة بالتعاون مع معهد البحث في الموسيقولوجيا، ملتقى شبكة الباحثين في علم الموسيقى الفرانكوفونيّ الثاني، تحت عنوان "ناشطون وناشطات في الموسيقولوجيّات الناطقة بالفرنسيّة: مسارات وسلالات"، في قاعة الأب لويس الرهبان، في حرم الجامعة، بالتعاون مع الوكالة الجامعيّة للفرانكوفونيّة والمعهد الفرنسيّ في لبنان.
هذا الملتقى الذي استمر ليومين، شارك فيه نخبة من أهمّ الباحثين من لبنان وفرنسا وتونس وسويسرا وكندا والولايات المتّحدة الأميركيّة، الذين قدّموا محاضرات حول مسارات باحثين في علم الموسيقى ناطقين بالفرنسيّة من القرنين الماضيَين. وقد تضمن هذا الملتقى أربعة محاور: نساء عالمات في الموسيقى ناطقات بالفرنسيّة، كتبة في المواضيع الموسيقيّة ناطقون بالفرنسيّة، رهبان علماء في موسيقى المشرق ناطقون بالفرنسيّة، علماء في موسيقى المغرب ناطقون بالفرنسيّة.
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