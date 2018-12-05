الجامعة الأنطونية نظمت ملتقى للباحثين في علم الموسيقى الفرنكوفونية

نظّم مركز البحث في التقاليد الموسيقيّة التابع لكلّيّة الموسيقى وعلم الموسيقى في ​الجامعة الأنطونيّة​ بالتعاون مع معهد البحث في الموسيقولوجيا، ملتقى شبكة الباحثين في علم الموسيقى الفرانكوفونيّ الثاني، تحت عنوان "ناشطون وناشطات في الموسيقولوجيّات الناطقة بالفرنسيّة: مسارات وسلالات"، في قاعة الأب لويس الرهبان، في حرم الجامعة، بالتعاون مع الوكالة الجامعيّة للفرانكوفونيّة والمعهد الفرنسيّ في ​لبنان​.

هذا الملتقى الذي استمر ليومين، شارك فيه نخبة من أهمّ الباحثين من لبنان و​فرنسا​ وتونس و​سويسرا​ وكندا والولايات المتّحدة الأميركيّة، الذين قدّموا محاضرات حول مسارات باحثين في علم الموسيقى ناطقين بالفرنسيّة من القرنين الماضيَين. وقد تضمن هذا الملتقى أربعة محاور: نساء عالمات في الموسيقى ناطقات بالفرنسيّة، كتبة في المواضيع الموسيقيّة ناطقون بالفرنسيّة، رهبان علماء في موسيقى المشرق ناطقون بالفرنسيّة، علماء في موسيقى ​المغرب​ ناطقون بالفرنسيّة.