الحرس الحدودي التركي أوقف عنصرا من "داعش" على الحدود السورية

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "الحرس الحدودي التركي أوقف شخصا ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي، أثناء محاولته التسلل من الجانب السوري إلى ريف ولاية شانلي أورفة جنوبي البلد الأول"، موضحةً أن "قوات الحرس الحدودي قبضت على المواطن السوري ه. ف. ي خلال محاولته التسلل إلى الأراضي التركية، وسلمته ل​قيادة الدرك​ في قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة وأحالت قيادة الدرك الموقوف إلى ​محكمة​ مختصة قررت، من جانبها، اعتقاله بتهمة الانتماء لـ"داعش" الإرهابي".

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