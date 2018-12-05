عودة خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة لأول مرة بعد مقتل خاشقجي

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن "السفير السعودي في ​واشنطن​ خالد بن سلمان عاد إلى ​الولايات المتحدة​ لأول مرة بعد مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​". ولفتت مصادر لشبكة "أن بي سي" إلى أن خالد بن سلمان وصل إلى واشنطن للمشاركة في حفل تأبين الرئيس الأميركي الراحل ​جورج بوش​ الأب، مشيرة إلى أنه "من غير المعلوم كم ستطول مدة إقامة بن سلمان في واشنطن".

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