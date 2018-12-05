وزير خارجية الكويت: لن يكون هناك دور لقطر بـ"أوبك" ونحترم قرار انسحابها من المنظمة

لفت نائب وزير ​الخارجية الكويتية​، ​خالد الجار الله​، تعليقًا على قرار قطر الانسحاب من منظمة "أوبك" في الأول من كانون الثاني من عام 2019، إلى أنّ "الأشقاء في قطر يركّزون على ​الغاز​، لأنّ إنتاجهم من البترول يعتبر محدودًا في مقابل إنتاجهم للغاز".

وأوضح في تصريح على هامش حفل السفارة اليابانية بمناسبة العيد الوطني لبلادها، أنّ "منظمة "أوبك" تُعنى ب​النفط​ وليست معنيّة بالغاز، ولهذا كان قرار الأشقاء في ​الدوحة​ بالتركيز على الغاز، لأنّ إنتاجهم من البترول لن يكون بالمستوى المطلوب ولن يكون لهم دور في "أوبك"، وهذا تقديرهم ونحترم هذا القرار".

وكانت قد أعلنت المنظمة الإثنين، "أنّها تسلّمت خطابًا رسميًّا من دولة قطر، يفيد بعزمها الانسحاب من عضوية المنظمة، طبقًا للمادة الثامنة من قانون "أوبك"".