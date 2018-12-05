اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية الاقتصادية تابعت درس تحضيرات انعقاد القمة

عقدت اللجنة العليا لتنظيم ​القمة العربية​ التنموية الإقتصادية والإجتماعية، اجتماعًا في ​قصر بعبدا​، تابعت فيه درس التحضيرات المتّخذة لانعقاد القمة من 16 إلى 20 كانون الثاني المقبل في ​بيروت​.

وقد أطلع كلّ من رئيس اللجنة العليا المدير العام ل​رئاسة الجمهورية​ الدكتور أنطوان شقير ورئيس اللجنة التنفيذية المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية نبيل شديد، المجتمعين، على "ما تحقّق حتّى الآن من اجراءات عملية وترتيبات مرتبطة بالمؤتمر، لاسيما التجهيزات اللوجستية وتوجيه الدعوات وتحضير فرق العمل اللازمة".

كما تناول البحث "التنسيق القائم مع ​جامعة الدول العربية​ والمنتديات الّتي ستسبق القمة أو تواكبها، والمواضيع الّتي ستثار خلالها".

وأخذ المجتمعون علمًا ببدء العمل بالموقع الالكتروني الرسمي للقمة الّذي سيتمّ تسجيل رؤساء وأعضاء الوفود والإعلاميين المشاركين من خلاله، وهو: "www.beirutsummit.gov.lb".

على صعيد آخر، دعت اللجنة الإعلامية لمؤتمر القمة الإعلاميين المحليين والعرب والأجانب الراغبين في تغطية أعمال المؤتمر من 16 الى 20 كانون الثاني 2019، إلى "الدخول إلى الموقع الإلكتروني وملء الإستمارات الخاصّة بهم، لاسيما وأنّ مهلة التسجيل تنتهي في 27 كانون الأول الحالي، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل مهمّتهم والاطلاع على حاجاتهم".