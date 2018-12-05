مسؤولة اوروبية: نبذل مساعينا على كافة المستويات لايجاد قناة مالية مع ايران

اعلنت المديرة التنفيذية لشبكة شؤون نزع ​السلاح​ النووي والامن في ​اوروبا​ تارجا كرونبرغ انه "رغم ان ايجاد قناة مالية بين ​ايران​ واوروبا تفتقر للسرعة ولكن ​الاتحاد الاوروبي​ صادق في هذا المجال وهو يبذل مساعيه على كافة المستويات"، مشيرةً إلى أن "الشركات الاوروبية لا تخضع للاتحاد الاوروبي كما ان ايجاد قناة مالية بين ايران والاتحاد الاوروبي عملية صعبة ومعقدة . وان تنفيذ هذا العمل رغم انه قد يفتقر للسرعة ولكن الاتحاد الاوروبي صادق في هذا المجال ويبذل مساعيه على كافة المستويات".

واشارت الى "​سياسة​ التعددية للاتحاد الاوروبي" وقالت "ان جميع دول اوروبا يؤمنون بان خطوة ​اميركا​ في الخروج من ​الاتفاق النووي​ من جانب واحد يعد انتهاكا للقوانين والمقررات الدولية ولايوجد شك في ذلك"، معربةً عن املها في "ان تشهد قريبا تعزيز العلاقات الحميمة بين ايران واوروبا".