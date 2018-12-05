ستريدا جعجع أطلقت برنامج مهرجانات الأرز الدولية: نحن قوم لا يعرف اليأس والوقوف بمكان واحد

ركّزت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة ​ستريدا جعجع​، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق برنامج ​مهرجانات الأرز​ الدولية لعام 2019، على أنّ "الإيمان يتجدّد ب​لبنان​ القادر على تخطّي الصعاب"، لافتًا إلى "أنّنا نعتمد في مهرجانات الأرز عنوانًا جامعًا لكلّ لبنان".

وشدّدت على أنّ "اللبناني لا يعرف اليأس والوقوف في مكان واحد، بل كلّ ما يتعلّق بلبنان الحضارة والثقافة والثبات يعنينا على مساحة كامل الوطن، لذلك ولأنّنا في لبناننا نتشارك حالة نضال يوميّ للبقاء والاستمرار والعيش بكرامة"، منوّهةً إلى أنّه "لأننا في لبنان نتشارك جميعنا حالة نضال يومي، نضال المواطن للاستمرار والعيش بكرامة، ف​الأقساط المدرسية​ نضال، الاستشفاء نضال، عدم التخلّي عن الأمل بغد أفضل هو نفسه نضال".

من جهته، أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​ملحم الرياشي​، إلى أنّ "ستريدا جعجع حملت الحزن والوجع، والآن وضعت الجبّة على أكتافها. الجبة ثقيلة على أكتاف الخوري، فكيف إذا كانت جبة بشري على أكتاف جعجع"، مؤكّدًا أنّ "لدينا أملًا ورجاء حقيقيًّا يقول إنّ في آخر كلّ نفق هناك شمعة مُضيئة و"مهرجانات الأرز الدولية" نموذج لكلّ مهرجانات لبنان"، لافتًا إلى أنّ "مهرجانات الأرز الدولية نموذج لكلّ مهرجانات لبنان".

وكانت كلمات لوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ​غطاس الخوري​ ووزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال ​أفيديس كيدانيان​، ركّزت على أهمية المهرجان.