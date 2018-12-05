حاصباني: الصحة على موقفها الرافض لادخال مبيدات زراعية تحتوي مواد مسرطنة

لفت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الصحة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غسان حاصباني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "​وزارة الصحة العامة​ ما زالت على موقفها الرافض لإدخال مبيدات زراعية تحتوي على مواد مسرطنة، رغم القرار الذي استحصلت عليه ​وزارة الاقتصاد​ من ​مجلس الشورى​ وراسلنا الى الأخير طالبين اعادة النظر في قراره لمنع الضرر على المواطنين".

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