العصار يبحث سبل التصنيع المشترك مع رئيس شركة "igg" الإماراتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أجرى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مباحثات اليوم الأربعاء، مع الفريق أحمد الشحي رئيس شركة igg الإماراتية، وذلك على هامش لقاءات الشركات المشاركة بمعرض "إيدكس 2018".

وأعرب الفريق أحمد الشحي عن اعتزازه بما شاهده من صناعات عسكرية مصرية تثبت مكانة مصر في المنطقة، مشيدًا بالتنظيم الهائل للمعرض في باكورة ميلاده كأول معرض دولي للصناعات الدفاعية يقام في مصر، مؤكدًا رغبته في عقد شراكات مع شركات وزارة الإنتاج الحربي لما شاهده من إمكانيات تكنولوجية هائلة.

ومن جانبه، أعرب العصار عن سعادته بالمشاركة الفعالة لدولة الإمارات الشقيقة التي تعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تكنولوجيا هائلة في مجال التصنيع العسكري، مما يدعو إلى فتح آفاق للتعاون بينها وبين شركات وزارة الإنتاج الحربي للتصنيع المشترك من أجل تقدم الصناعات الدفاعية العربية والوصول بها للعالمية.

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