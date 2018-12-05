رئيسين جديدين لقريتي دشطوط والشنطور ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصدر المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف قرارًا بنقل محمد سليم محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية دشطوط للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الشنطور، وندب كمال مصطفى مصطفى محمد، الموظف بالدرجة الثالثة التخصصية بديوان عام المحافظة، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية دشطوط بمركز سمسطا.

شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية الجدد اعتماد الأسلوب الميداني في العمل، والتلاحم مع المواطنين والوقوف على مطالبهم، وحل مشاكلهم، والبُعد عن البيروقراطية في العمل، مطالبًا إياهم بضرورة العمل خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات من خلال وضع تصوّر وخطة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، واستغلال الميزات النسبية التي تمتلكها كل قرية أو مدينة المكلف بها، وأن يتفاعل بالشكل المطلوب مع كل مستجدات أو طوارئ قد تواجه الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطنون بشكل أساسي ويومي.