درجة الحرارة صفر.. موجة باردة تضرب سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد:
تشهد مدينة سانت كاترين انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى بها 7 درجات والصغرى صفرًا .
قال المهندس خالد سلامة، رئيس مدينة سانت كاترين إن الموجة الباردة التي تتعرضت لها المدينة لم تؤثر على حركة السياحة.
وأكد "سلامة" أن جميع السائحين حريصين على مشاهدة الغروب والشروق من فوق قمة جبل موسى، رغم شدة برودة الطقس، بالإضافة إلى زيارة دير سانت كاترين، وزيارة منطقة النباتات الطبية، والاستمتاع بالمخيمات البدوية .
وأشار رئيس المدينة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية كافة المعدات الخفيفة والثقيلة، تحسبًا لأي تغيرات مناخية.
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