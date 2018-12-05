سقوط أمطار غزيرة بمدينة الطور في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد:

تشهد مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية المفاجئة أدت إلى تساقط أمطار غزيرة .

أعلنت الوحدة المحلية بمدينة الطور حالة الطوارئ القصوى حيث أكد المحاسب فوزي همام، رئيس مدينة الطور تجهيز، وإعداد جميع معدات الحملة من سيارات كسح وغيرها وسيتم نشرها على الطرق لرفع آثار المياه .

كما جرى تكليف جميع رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالتواجد الميداني في المناطق الحيوية للتأكد المستمر من جاهزية وتأهب جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء لحين الانتهاء من فترة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المدينة .

على جانب آخر قال يوسف منسي، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء إن حالة الطقس مازالت مستقرة، والأمطار لم تؤثر على حركة المرور بجميع الطرق بالمحافظة، كما أكد انتظام حركة الملاحة بمينائي نويبع وشرم الشيخ البحريَين حتى الآن.