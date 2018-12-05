وفد الحكومة اليمنية يصل إلى السويد للمشاركة في مفاوضات السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ)

وصل وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، إلى السويد للمشاركة في مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة؛ بهدف إنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ نحو أربع سنوات.

وكان وفد جماعة أنصار الله الحوثية قد وصل أمس الثلاثاء إلى السويد، للمشاركة في المفاوضات الأممية المقرر انطلاقها يوم غد الخميس.

ويترأس الوفد الحكومي، الذي يضم 12 شخصا، وزير الخارجية محمد اليماني.

وفي وقت سابق اليوم، قال عبدالله العليمي مدير المكتب الرئاسي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يغادر الوفد محملاً بآمال الشعب اليمني".

وتابع العليمي "سيبذل الوفد كل الجهود لإنجاح المشاورات التي نعتبرها فرصة حقيقية للسلام".

وتأتي هذه المشاورات في ظل ضغط أممي ودولي على أطراف الصراع في اليمن، لإحلال السلام وانهاء النزاع الذي تشهده البلاد منذ نحو أربعة أعوام، وبعد فشل أربع جولات مشاورات كان اخرها في الكويت في أغسطس 2016.