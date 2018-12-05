رئيس الفلبين: الأساقفة الكاثوليك عديمو الفائدة ويجب قتلهم جميعا

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب أ)

هاجم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأربعاء، أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في البلاد مجددا، قائلاً إنه يجب قتلهم جميعاً؛ لأنهم عديمو الفائدة.

وقال دوتيرتي، الذي انتقد الكنيسة الكاثوليكية وقادتها مرارا في الفلبين، إنه يؤمن بالرب، أما الأساقفة فهم حمقى.

وقال "ما كنت لأتمكن من تحقيق أهدافي في الحياة... بدون الرب. أما عن أساقفتكم، فاقتلوهم. فهم عديمو الفائدة، إنهم حمقى. كل ما يفعلونه هو الانتقاد".

وأضاف الرئيس (73 عاما) أن إلهه "يتمتع بالكثير من المنطق السليم" بالمقارنة بإله الأساقفة الكاثوليك "الغبي".

وقال في حفل لتوزيع جوائز على البلديات والمدن الصديقة للطفل "لم أقل قط أنني كنت ملحدا، الرئاسة هبة من الرب، وأنا واثق أن الرب ما كان ليمنحنى هذا المنصب، لو لم أكن بارعا".

يشار إلى أن الفلبين هي أكبر دولة كاثوليكية من حيث نسبة السكان في آسيا، حيث يمارس أكثر من 80 % من السكان الطقوس الدينية للطائفة.

وانتقد دوتيرتي القساوسة والأساقفة مراراً وتكراراً بسبب مزاعم الفساد وارتكاب الاعتداءات الجنسية، التي زعم أنه كان ضحية لها عندما كان تلميذا في مدينة دافاو.