الحكومة: مقترحات من الأحزاب بشأن وضع دستور دائم للبلاد

كشفت الحكومة عن مقترحات بشأن وضع دستور دائم للبلاد، مبينةً أن بعض الأحزاب والقوي السياسية قدمت عدد من المقترحات في هذا الشأن.

وقال بشارة جمعة أرور وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة بحسب (smc) أن القوي السياسية رشّحت عدداً من الأعضاء للمشاركة في اللجنة العليا لإبتدار النقاش حول الدستور، متوقعاً أن يتم تكوين اللجنة العليا خلال الأيام القادمة بعد أن أعلن رئيس الجمهورية إبتدار الحوارات والنقاشات حوله.

وأوضح أرور أن الأحزاب إقترحت بأن يكون إجازة الدستور عبر مجلس برلماني منتخب أو بأن تتم إجازة الدستور بعد قيام إنتخابات (2020م)، وزاد قائلاً : هنالك من يري أن الإجماع الوطني الذي يشهدهُ البرلمان الحالي مناسباً للإجازة، وأضاف: من الضرورة النظر لهذه المقترحات بشكل كاف حتي يتم التوافق الوطني المنشود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)