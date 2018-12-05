شمال دارفور تتصدر الولايات في التحصيل الإلكتروني

قال والي شمال دارفور الشريف محمد عباد، إن ولايته تبوأت المركز الأول في مجال التحصيل الإلكتروني، وإن بورصة الفاشر تعتبر أول وحدة تعمل بالدفع الإلكتروني، مبيناً أن العمل جارٍ لتطبيق نظام الربط الشبكي بكل محليات الولاية.

وأشار عباد في بيانه الذي قدمه لمجلس الولايات، يوم الثلاثاء، إلى جهود الولاية في السجل المدني وأنها احتلت المركز الثالث على مستوى ولايات السودان.

وأضاف أن نسبة التسجيل تجاوزت 114 بالمئة، ولا تزال الجهود مستمرة لتسجيل ما تبقى بزيادة عدد مراكز التسجيل وتشغيل المراكز بالمحليات وطواف فرق التسجيل.

وأكد عباد استتباب الأمن واستقرار الأوضاع السياسية بالولاية، بجانب انحسار الجريمة بصورة مشهودة.

وقال بحسب شبكة الشروق – إن حملة جمع السلاح وضبط العربات غير المقننة لها الأثر الواضح والكبير في استتباب الأمن وانحسار معدلات الجريمة بل انعدامها تماماً في بعض الأحيان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)