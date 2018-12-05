بالفيديو : سمير غانم وأبنته أيمي في مواجهة نيران جلواك الغاضبة

أعلن الفنان الكوميدي ومقدم برنامج (قربت عليكم) الممثل محمد جلواك رفضه لاستمرار الاستخفاف والاساءة للشخصية السودانية عبر الدراما العربية والممثلين العرب الذين ظهروا في فيديوهات مسيئة للسودان مشيرا الى الممثل المصري الكبير سمير غانم وابنته الممثلة أيمي الذين ظهرا في مقطع درامي وصفه بالموجع. كما استعرض جلواك تلك المقاطع مؤكدا بانه سيتصدى لكل من ينشر مثلها .وفي السياق عرض جلواك مجموعة من المقاطع التي تظهر الطريقة السودانية في التعبير عن الفرح والطرب من خلال الرقصات الشعبية في الثقافة السودانية مثل رقصة السيف بشرق السودان والكرنق بجبال النوبة والمردوم ورقصة البطان وهي رقصات تقوم على الفراسة والشجاعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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