النمور تودع الكونفدرالية

ودع فريق الاهلي شندي، بطولة الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام ضيفه نيوكي الكونغولي الذي فاز بهدف في الزمن الرسمي للقاء الذي جمع الفريقان عصر اليوم بملعب الشهداء بالعاصمة كنشاسا وكان الأهلي شندي قد كسب لقاء الذهاب بهدف ايضاً، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض بأربعة مقابل ثلاثة للنمور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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