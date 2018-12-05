أوضح الأستاذ أحمد سعد عمر؛ وزير رئاسة مجلس الوزراء أنه في كل عام يتم رفع توصية إلى وزارة المالية بالحد الأدنى للأجور. وقال إن الحد المقدر لهذا العام 8,993 جنيه الاّ ان المسألة تقديرية لوزارة المالية وفقاً لمقدرة الدولة للدفع.
وأوضح – خلال مداخلته يوم الأربعاء أمام المجلس الوطني – في جلسته برئاسة الأستاذ أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس عقب مداولات الأعضاء حول تقرير لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل حول بيان أداء الوزارة للفترة من ابريل وحتى سبتمبر 2018 وخطتها للعام 2019 .
وقال بحسب سونا – أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ليتم تضمينه في الميزانية المقبلة.
وأكد أن قانون مفوضية لجنة الاختيار تم سحبه لإدخال بعض التعديلات؛ خاصة بعد الحوار الوطني، قائلاً إنه سيودع منضدة البرلمان قريبا. وأكد سعد أهمية المجالس المهنية ودورها في البحث العلمي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
شكرا لقرائتكم خبر عن سعد: الحد الأدنى للأجور المقدر 8,993 جنيه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .