سعد: الحد الأدنى للأجور المقدر 8,993 جنيه

أوضح الأستاذ أحمد سعد عمر؛ وزير رئاسة مجلس الوزراء أنه في كل عام يتم رفع توصية إلى وزارة المالية بالحد الأدنى للأجور. وقال إن الحد المقدر لهذا العام 8,993 جنيه الاّ ان المسألة تقديرية لوزارة المالية وفقاً لمقدرة الدولة للدفع.

وأوضح – خلال مداخلته يوم الأربعاء أمام المجلس الوطني – في جلسته برئاسة الأستاذ أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس عقب مداولات الأعضاء حول تقرير لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل حول بيان أداء الوزارة للفترة من ابريل وحتى سبتمبر 2018 وخطتها للعام 2019 .

وقال بحسب سونا – أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ليتم تضمينه في الميزانية المقبلة.

وأكد أن قانون مفوضية لجنة الاختيار تم سحبه لإدخال بعض التعديلات؛ خاصة بعد الحوار الوطني، قائلاً إنه سيودع منضدة البرلمان قريبا. وأكد سعد أهمية المجالس المهنية ودورها في البحث العلمي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)