صور | كنيس يهودي في دبي لأول مرّة

الخليج 365 | فريق التحرير

نقلت الإذاعة العبرية العامّة، اليوم الأربعاء، عن موقع "بلومبيرغ بيزنس" الاقتصادي الأمريكي، أنّ رجال أعمال يهود كشفوا عن وجود كنيس يهودي سرّي في إمارة دبي بالإمارات، أقيم قبل نحو ثلاث سنوات.

وبحسب الإذاعة فإن الكنيس أقيم بعد النمو المفاجىء في عدد أفراد الجالية اليهودية في دبي، والذين يصل عددهم إلى 150 شخصًا.

ووفقًا للموقع الأمريكي فإن الكشف عن وجود الكنيس يشير إلى تغيير في علاقات إسرائيل مع دول مركزية في دول الخليج العربي.

والكنيس الذي أنشأته منظمات يهودية دولية، تقام فيه بصورة متواصلة الشعائر الدينية، أيام السبت من كل أسبوع، كما تجري فيه احتفالات بالأعياد اليهودية.