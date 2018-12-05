كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن تحضر لمؤتمر دولي لدعم القدس في 20 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الأردن التحضير لعقد مؤتمر دولي حول مدينة القدس في العاصمة عمان بعنوان "الطريق إلى القدس 2 - نداء إلى المسجد الأقصى المبارك"، في 20 ديسمبر، برعاية ملكية وبتنظيم من وزارة الأوقاف الأردنية، بالتعاون مع مجلس النواب الأردني.



وبين وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل في مؤتمر صحافي بوزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء ملامح المؤتمر، مشيراً الى إنه سسيشهد مشاركة محلية وعربية ودولية واسعة لمفكرين، وعلماء مسلمين، ورجال دين مسيحيين، وسياسيين، وهيئات ومؤسسات ومنظمات، متوقعاً أن يتجاوز عدد المشاركين ألف مشارك من مختلف دول العالم في هذه التظاهرة العالمية.

قال أبو البصل إن الأردن يستشعر حاجة دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، إلى الدعم والمساندة.

وأضاف أن المؤتمر يأتي أيضاً بعد ارتفاع وتيرة الاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين، إضافةً إلى وجود نمط جديد من قبل سلطات الاحتلال وهو واضح أنه يهدف إلى وجود مشاريع للاحتلال أبرزها التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.

وقال إن المؤتمر سيركز في أعماله على الدعم الحقيقي للدفاع عن المسجد الأقصى، والمقدسات الاسلامية والمسيحية، وعن المقدسيين أيضاً، إضافةً إلى مساندة المقدسيين في مواجهة سياسة سلطات الاحتلال.