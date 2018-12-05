كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيات الحوثي تنقل راھبات متطوعات من الحدیدة إلى صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح المصدر أن "الراهبات المتطوعات من جنسیات مختلفة كن يعملن في مستشفى دار السلام، بمدینة الحدیدة، قبل أن اقتحامه من الحوثيين وتحويله إلى ثكنة".
من جھة أخرى أكد مصدر طبي أن "الراھبات الأجنبیات متطوعات في مستشفى دار السلام للأمراض النفسیة والعصبیة، بمدیریة الحوك، في الحدیدة منذ 8 أعوام".
شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات الحوثي تنقل راھبات متطوعات من الحدیدة إلى صنعاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .