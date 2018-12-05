كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيات الحوثي تنقل راھبات متطوعات من الحدیدة إلى صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت ميلیشیات الحوثي الإرهابية، راھبات متطوعات من محافظة الحدیدة، إلى صنعاء.

وقال مصدر محلي في مدینة الحدیدة لموقع "المشهد" اليمني، إن "الميلیشیات الحوثیة نقلت 12 راھبة أجنبیة من مدینة الحدیدة، غرب البلاد، إلى العاصمة صنعاء، بعد احتجزاھن مع عشرات آخرین في مستشفى دار السلام، للأمراض النفسیة والعصبیة، الذي حولته الميليشيات إلى ثكنة عسكریة".

وأوضح المصدر أن "الراهبات المتطوعات من جنسیات مختلفة كن يعملن في مستشفى دار السلام، بمدینة الحدیدة، قبل أن اقتحامه من الحوثيين وتحويله إلى ثكنة".